Миротворцы ОДКБ готовы выполнять задачи в любом регионе мира - Сидоров

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миротворческие подразделения Организации Договора о коллективной безопасности готовы выполнять задачи в любом регионе мира. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши миротворцы самодостаточны, - отметил Анатолий Сидоров. - То есть в любом регионе они в состоянии выполнить задачу без дополнительных условий и требований к материально-техническому обеспечению".

По его словам, в настоящее время ведется работа по включению медицинского компонента в состав миротворческого контингента, который будет способен оказывать помощь не только личному составу, но и пострадавшему гражданскому населению.

Анатолий Сидоров отметил, что развитие миротворческого потенциала ОДКБ является особым приоритетом для организации, но не в плане увеличения численности или оснащения: в настоящее время в состав коллективных миротворческих сил входит более 3,5 тыс. человек. "Речь идет о том, чтобы наладить более тесное сотрудничество с ООН, - пояснил начальник Объединенного штаба. - Мы знаем их требования и подходы к миротворческой деятельности, сейчас многое зависит от приведения в соответствие (с требованиями ООН. - Прим. БЕЛТА) нормативно-правовой базы".

Анатолий Сидоров сообщил, что в декабре 2019 года представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ побывали в штаб-квартире ООН, где изучали вопросы организации практического сотрудничества в области миротворчества. "Когда представители этого сектора ООН присутствуют на наших учениях, они дают высокую оценку действиям миротворцев ОДКБ. Они с большим интересом отмечают высокую готовность контингентов к применению", - добавил Анатолий Сидоров.-0-