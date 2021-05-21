Мирзиёев: пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения в регионе Евразийского экономического союза. Об этом заявил Президент Узбекистана - страны-наблюдателя в союзе - Шавкат Мирзиёев сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинации населения, полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения", - сказал узбекский лидер.

Он также подчеркнул, что катализатором углубления экономических связей является транспортно-транзитная сфера. "Здесь требуют решения вопросы ускорения прохождения грузов через границы, гармонизации стандартов, оптимизации времени работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствования процедур пересечения границ. Коме того, мы заинтересованы в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит грузов", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Как сообщалось БЕЛТА, на заседании к возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве ЕАЭС призвал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. В этом плане он привел в пример опыт Евросоюза.-0-