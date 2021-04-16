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16 апреля 2021, 16:07

Мишустин рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения между Беларусью и Россией

Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения с Беларусью. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, которая прошла в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение. В частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточка" Москва - Минск. Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение Сочи - Минск. Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии", - сказал Михаил Мишустин.

Глава правительства России также сообщил, что в ходе его визита в Минск планируется подписать соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями Беларуси и РФ.-0-

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