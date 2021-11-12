Мишустин: в СНГ нужно сформировать систему внутреннего климатического регулирования

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пространстве СНГ необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня по видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня для всех очевидна важность перехода на низкоуглеродное и низкоэмиссионное развитие, сокращение выбросов парниковых газов. Набирает обороты тенденция глобального перехода к зеленой экономике, а также снижение спроса на традиционное углеводородное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Работа на этом треке будет эффективнее, если сотрудничать станут все заинтересованные страны. Сохранение климата - задача всего человечества, поэтому предстоит большая и напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, общественных объединений и государств", - отметил премьер-министр России.

Михаил Мишустин напомнил, что уже принят ряд решений в Евразийском экономическом союзе. "Страны "пятерки" договорились углубить сотрудничество на климатическом направлении. Значительное внимание данной проблематике было уделено и на заседании Совета глав государств Содружества. Сегодня СНГ - это перспективная площадка для взаимодействия по климатической повестке, обмена лучшими практиками по сокращению выбросов. Необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ", - подчеркнул он.

Еще одна важная, по мнению главы российского правительства, задача - перестройка и модернизация базовых отраслей промышленности, создание нового технологического уклада. "Предстоит большая работа по переходу от сырьевого к инновационному типу развития, при этом следует синхронизировать действия в Содружестве и Евразийском экономическом союзе. Исполнительный комитет СНГ и Евразийская экономическая комиссия должны выстроить эффективные алгоритмы сотрудничества. Но важно, чтобы климатическая повестка не использовалась в качестве рычага политического давления или как инструмент недобросовестной конкуренции на рынках товаров и энергоресурсов, поэтому наши действия должны быть нацелены на сохранение открытого, недискриминационного режима торговли, соблюдения правил ВТО и принципа добровольности климатических усилий. Только так зеленая тенденция положительно повлияет на развитие наших государств", - отметил Михаил Мишустин.-0-