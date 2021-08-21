 "Мисс Беларусь" Мария Василевич предлагает отменить стандарты красоты и рассказала, что ей не жалко прощаться с короной

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующая обладательница титула «Мисс Беларусь» Мария Василевич - победительница национального конкурса 2018 года - предлагает отменить стандарты красоты и заявила, что ей не жалко прощаться с короной. Об этом она рассказала сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.





"Нужно отменить в принципе понятие "стандарт красоты". Это, по-моему, в корне неверное убеждение. Потому что нельзя ставить эти шаблоны и рамки", - уверена Мария Василевич.





Она отметила, что сейчас на конкурсах красоты, все больше выбирают не только внешнюю картинку. "Либо я на них смотрю другими глазами, либо мне хочется смотреть на них именно так. Действительно, там смотрят на характер девушки, ее личностные качества, ориентиры в жизни, ценности, то, что она хочет привнести. Ведь конкурс красоты привлекает много внимания и девушка должна этим воспользоваться, заявить свою позицию относительно каких-либо вопросов", - сказала "Мисс Беларусь".





"Что касается рамок, как рост от 175 см., определенный обхват бедер, талии… Я видела, как девочки со здоровым телом не подходили под эти рамки. И это абсолютно неправильно. Они могли начать прибегать к каким-то диетам, абсолютно нездоровым. И здесь конечно нужно говорить, что девушка должна быть в здоровом теле, и это красиво. Здоровое тело может быть разным и с разными объемами, разным ростом . К сожалению, пока сейчас есть привязка к каким-то мировым конкурсам, в частности "Мисс мира". Именно поэтому такие параметры все еще остаются актуальными и для нашего конкурса. Но мы видим, что это меняется. Это здорово. Это, наверное, логичное течение", - считает Мария Василевич.





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На констатировала, что всего через три недели, в сентябре, когда состоится финал очередного конкурса "Мисс Беларусь", ей придется расстаться с короной и статусом действующей обладательницы титула. "С короной прощаться не жалко. Понимаю, что "Мисс Беларусь" я останусь до конца жизни. Это тот статус, уровень ответственности, который останется со мной всегда. Я этим жила, с радостью смирилась. Мне очень хочется увидеть новую девочку. Возможно, ей помочь. Я буду рада дать ей какой-то совет, если это надо будет. И действительно что-то новое, в том числе и новая "Мисс Беларусь" - это всегда прекрасно, я только за это. Мне не жалко", - призналась девушка.-0-