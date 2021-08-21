Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 21 августа 2021
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:57 ДТП на МКАД - водитель скончалась по пути в больницу Происшествия
20:28  "Мисс Беларусь" Мария Василевич предлагает отменить стандарты красоты и рассказала, что ей не жалко прощаться с короной Общество
19:54 "Не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать" - посол Беларуси призывает не демонизировать талибов в Афганистане Общество
19:49 На следующей неделе может решится вопрос об одном эвакуационном рейсе из Афганистана – посол Беларуси Общество
19:39 Белорусские волейболистки уступили команде Хорватии во втором матче ЧЕ-2021 Спорт
19:30 Тропический шторм "Генри" усилился до урагана В мире
18:54  "Были даже повышенные тона и взаимные обиды" - Воскресенский о жарких дискуссиях при работе над Конституцией Общество
18:48 Легкоатлетка Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧМ в Кении Спорт
18:36 "Что было плохо?" - Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после "Большого разговора" Общество
18:29 Власти Китая призвали граждан вступать в брак в молодом возрасте В мире
17:51 В Беларуси в I полугодии производство молочной продукции возросло почти на 3% Экономика
17:36 На МКАД водитель не справилась с управлением и въехала в столб Происшествия
17:33 Хоккеисты сборной Беларуси сыграли вничью второй товарищеский матч с казахстанским "Барысом" Спорт
17:05 Прощание с Галиной Орловой состоится 23 августа в Купаловском театре Общество
16:48 "Белтелеком" с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного оборудования Общество
16:18 Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза электромобиля Происшествия
16:01 Минжилкомхоз утвердил правила предоставления и резервирования за плату участков для захоронения Общество
15:39 ГКНТ проведет ярмарку разработок "Медицина и охрана здоровья" 7 октября Общество
15:17 Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с "АМКОДОРом" Экономика
15:02 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1467 пациентов с COVID-19, выписан 1431 Общество
14:59 Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области Регионы
14:52 В Могилевском районе огонь уничтожил 60 т соломы Происшествия
14:41 Секретариат ОДКБ подтвердил проведение видеосаммита по Афганистану Политика
14:35 Разработчики об ожидаемой эффективности и преимуществах белорусской вакцины от COVID-19 Общество
14:23 Станет ли реальностью отпуск на Марсе? Взгляд ученого на космический туризм Ссылки на БелТА Плюс
14:19 Семинар о работе центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий пройдет 6 сентября в Минске Регионы
13:54 В Минском районе подросток пострадал при розжиге мангала Происшествия
13:44 Карнавал в Рио-де-Жанейро в 2022 году намерены провести с 27 января по 6 марта В мире
13:30 Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию Политика
13:22 В лесах за сутки потерялись три человека Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
21 августа 2021, 20:28

 "Мисс Беларусь" Мария Василевич предлагает отменить стандарты красоты и рассказала, что ей не жалко прощаться с короной

"Мисс Беларусь" Мария Василевич. Фото instagram.com
"Мисс Беларусь" Мария Василевич. Фото instagram.com
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующая обладательница титула «Мисс Беларусь» Мария Василевич - победительница национального конкурса 2018 года - предлагает отменить стандарты красоты и заявила, что ей не жалко прощаться с короной. Об этом она рассказала сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Нужно отменить в принципе понятие "стандарт красоты". Это, по-моему, в корне неверное убеждение. Потому что нельзя ставить эти шаблоны и рамки", - уверена Мария Василевич.

Она отметила, что сейчас на конкурсах красоты, все больше выбирают не только внешнюю картинку. "Либо я на них смотрю другими глазами, либо мне хочется смотреть на них именно так. Действительно, там смотрят на характер девушки, ее личностные качества, ориентиры в жизни, ценности, то, что она хочет привнести. Ведь конкурс красоты привлекает много внимания и девушка должна этим воспользоваться, заявить свою позицию относительно каких-либо вопросов", - сказала "Мисс Беларусь".

"Что касается рамок, как рост от 175 см., определенный обхват бедер, талии… Я видела, как девочки со здоровым телом не подходили под эти рамки. И это абсолютно неправильно. Они могли начать прибегать к каким-то диетам, абсолютно нездоровым. И здесь конечно нужно говорить, что девушка должна быть в здоровом теле, и это красиво. Здоровое тело может быть разным и с разными объемами, разным ростом . К сожалению, пока сейчас есть привязка к каким-то мировым конкурсам, в частности "Мисс мира". Именно поэтому такие параметры все еще остаются актуальными и для нашего конкурса. Но мы видим, что это меняется. Это здорово. Это, наверное, логичное течение", - считает Мария Василевич.

На констатировала, что всего через три недели, в сентябре, когда состоится финал очередного конкурса "Мисс Беларусь", ей придется расстаться с короной и статусом действующей обладательницы титула. "С короной прощаться не жалко. Понимаю, что "Мисс  Беларусь" я останусь до конца жизни. Это тот статус, уровень ответственности, который останется со мной всегда. Я этим жила, с радостью смирилась. Мне очень хочется увидеть новую девочку. Возможно, ей помочь. Я буду рада дать ей какой-то совет, если это надо будет. И действительно что-то новое, в том числе и новая "Мисс Беларусь" - это всегда прекрасно, я только за это. Мне не жалко", - призналась девушка.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
красота
Новости рубрики Общество
Фото Getty Images "Не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать" - посол Беларуси призывает не демонизировать талибов в Афганистане
Фото из архиваФото На следующей неделе может решится вопрос об одном эвакуационном рейсе из Афганистана – посол Беларуси
Фото из архива  "Были даже повышенные тона и взаимные обиды" - Воскресенский о жарких дискуссиях при работе над Конституцией
Фото из архива "Что было плохо?" - Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после "Большого разговора"
Фото из архива Прощание с Галиной Орловой состоится 23 августа в Купаловском театре
Фото из архива "Белтелеком" с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного оборудования
Главное
"Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции
День народного единства должен стать общенациональным достоянием всех граждан-патриотов - Щекин
"Что было плохо?" - Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после "Большого разговора"
Разработчики об ожидаемой эффективности и преимуществах белорусской вакцины от COVID-19
Топ-новости
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября
На следующей неделе может решится вопрос об одном эвакуационном рейсе из Афганистана – посол Беларуси
Комментарий о планах III инвестфорума в Могилевском районе: деловая повестка и реконструкция эпохи Наполеона
Благоустройство Минска стало основной темой во время прямой линии с Кухаревым
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1467 пациентов с COVID-19, выписан 1431
Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области
Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития
Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич
Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска
Макей и Мезенцев обсудили белорусско-российское взаимодействие в союзном строительстве
В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов
Белстат при поддержке МНС работает над улучшением расчета индекса потребительских цен
Начальник БЖД о перевалке удобрений через альтернативные точки: пропускная способность достаточная
Страхар: взаимодействие государства и частного бизнеса дает новые точки роста экономики
В Беларуси намолочено более 6 млн т зерна
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.