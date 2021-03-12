"Мисс БГПУ-2021" стала Валентина Амбражей

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мисс БГПУ-2021" стала студентка 3-го курса факультета дошкольного образования Валентина Амбражей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.
В актовом зале главного корпуса университета прошел финал конкурса грации и артистического мастерства "Мисс БГПУ". В нем принимали участие 14 студенток ведущего педагогического вуза страны.
Финал конкурса представлял собой театрализованное шоу, во время которого участницы показали оригинальные образы в разных стилях одежды (белорусском, официально-деловом, спортивном, вечернем), творческий номер, продемонстрировали свои интеллектуальные способности. Оценивали творческий потенциал и артистизм девушек компетентное жюри.
По итогам конкурса девушки были удостоены почетных званий: "Мисс БГПУ-2021" - Валентина Амбражей, "Первая Вице-мисс БГПУ-2021" - Карина Церковская, "Вторая Вице-мисс БГПУ-2021" - Ксения Шевчик, "Мисс Дружба" - Лада Жук, "Мисс зрительских симпатий" - Мария Буевич, "Мисс Талант" - Маргарита Турлюк, "Мисс Фото" - Александра Рудович, "Мисс Грация" - Ольга Жудро, "Мисс Интеллект" - Валентина Амбражей.
Посмотреть фотографии с финала конкурса грации и артистического мастерства "Мисс БГПУ" можно в официальной группе БГПУ социальной сети "ВКонтакте".
Учредитель конкурса грации и артистического мастерства - ректорат университета. Организаторы - студенческий совет совместно с первичной организацией БРСМ БГПУ при поддержке Центра студенческого творчества.-0-