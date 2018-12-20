"Мисс мира Европа - 2018" Мария Василевич: поддержка публики мне помогла

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские красавицы Мария Василевич и Маргарита Мартынова в Национальной школе красоты поделились впечатлениями с журналистами от участия в международных конкурсах "Мисс мира - 2018" и Miss Supranational 2018, рассказали о чемоданах с платьями и планах на будущее, поблагодарили белорусов за поддержку, передает корреспондент БЕЛТА.

Мария Василевич вошла в топ-5 участниц конкурса "Мисс мира - 2018" и стала обладательницей титула "Мисс мира Европа". Это лучший результат за всю историю участия страны в конкурсе. Представительницу Беларуси назвали одной из лучших топ-моделей мира и одной из самых спортивных девушек.

"Поддержка публики помогает идти вперед, что очень важно, если ты находишься вдали от родины, близких людей. Важно ощущать и понимать, что тебя ждут дома, уверены в твоих силах и возможностях. Это действительно дает силы не сдаваться, даже если что-то пошло не так. Когда открываешь социальные сети, а там тысячи сообщений - на лице снова улыбка", - отметила Мария Василевич.

Она призналась, что самым сложным для нее было сохранить боевое настроение. "Свое расписание мы не знали никогда, примерный план на следующий день говорили только в районе одиннадцати вечера. Подъем был около 6-7 утра, затем завтрак, выезд на репетицию или экскурсию, съемки, потом обед. После этого снова съемки, репетиции. Возвращались к часам девяти. Во время финала у меня не было никаких эмоций. Когда стояла на сцене, больше думала, в какую точку пойти, если назовут мое имя, чтобы не ошибиться и не испортить шоу. Уже после расплакалась", - рассказала Мария Василевич.

Сейчас для "Мисс мира Европа - 2018" самое главное - сдать сессию в магистратуре. Также она в 2019 году, как и другие конкурсантки, вошедшие в топ-5, будет путешествовать с благотворительной миссией, участвовать в благотворительных проектах. Она побывает в различных странах, в том числе в Новой Зеландии, Вьетнаме, Мексике, Индонезии.

Маргарита Мартынова попала в топ-25 самых красивых девушек Miss Supranational 2018 и стала "Мисс supra-модель Европа". Маргарита также поблагодарила белорусов за поддержку. "Это очень приятно. Если говорить о дальнейших планах, то продолжу профессиональную деятельность (я работаю учителем английского языка), а также модельную карьеру. Буду участвовать в показах, конкурсах красоты. Но загадывать не буду", - отметила она.

Девушки сегодня продемонстрировали несколько своих нарядов, а Мария Василевич также показала корону-диадему, которую ей подарили организаторы "Мисс мира" во время финального ужина-коронации. С собой на конкурсы они везли по три чемодана с нарядами, у Марии вес багажа превышал 70 кг.

Представители Национальной школы красоты, дизайнеры и другие белорусские специалисты, которые помогали красавицам достойно представить страну, рассказали о том, как создавались визитки участниц, конкурсные платья и номера. Они подчеркнули, что для достижения высоких результатов не достаточно быть внешне привлекательным, также важны характер, воля к победе и умение работать в команде.-0-