Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Казахстана

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Республики Казахстан миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана и ее штаб с 21 декабря приступили к мониторингу избирательной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

Сегодня состоялась встреча первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского с председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана Бериком Имашевым. Обсуждались вопросы, связанные с предстоящими выборами. Берик Имашев проинформировал об изменениях, внесенных в последние годы в избирательное законодательство, о деятельности избирательных комиссий по подготовке выборов, о ходе предвыборной кампании.

В свою очередь, Виктор Гуминский сообщил о том, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Казахстана, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

На встрече Виктора Гуминского с заместителем министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым стороны рассмотрели вопросы, связанные с ходом избирательного процесса, а также с организацией работы миссии наблюдателей от СНГ. При этом Марат Сыздыков отметил, что внешнеполитическое ведомство будет всячески содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства.

Выборы депутатов Мажилиса парламента Казахстана запланированы на 10 января 2021 года.-0-