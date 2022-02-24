Миссия СНГ: референдум имеет важное значение не только для Беларуси, но и для всего СНГ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по Конституции Республики Беларусь имеет важное значение не только для Беларуси, но и для всего СНГ, заявил глава Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов во время встречи с заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов

"Предстоящий референдум имеет важное значение не только для Беларуси, но и для всего Содружества", - сказал Ильхом Нематов.-0-

Фото Андрея Покумейко