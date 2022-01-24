Миссия созидания: женщины Беларуси и России начинают реализацию нового проекта

24 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. "Миссия созидания: женщины России и Беларуси" - так называется новый белорусско-российский проект, который стартовал в январе. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА член президиума Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

Она отметила: "Миссия созидания женщин России и Беларуси - совместная инициатива Белорусского союза женщин и Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Женский альянс". Проект направлен на вовлечение активных женщин двух стран в совместную созидательную деятельность в контексте построения и укрепления Союзного государства. Целевой аудиторией проекта станут лидеры и члены женских общественных объединений Беларуси и России, женщины-предприниматели".

Марианна Щеткина обратила внимание, что проектом предусматривается более открытый диалог по актуальным проблемам, а также активизация обмена опытом среди женщин-предпринимателей в реализации совместных проектов и инициатив.

При этом важным будет решение проблемы преемственности в работе женских общественных организаций, популяризация и поддержка идей интеграции Беларуси и России в молодежной среде.

"Инициатива предполагает проведение онлайн и оффлайн международных конференций, создание цифровой выставки, организацию обучающих семинаров, дискуссий и круглых столов, в том числе международного молодежного форума", - обратила внимание руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

Организаторы рассчитывают на активизацию взаимодействия и обмена актуальной информацией между женскими общественными объединениями Беларуси и России в реализации совместных проектов и инициатив, в том числе в сфере общественной дипломатии посредством создаваемого в рамках проекта Коммуникационного центра российско-белорусского сотрудничества.

Кроме того, проект предполагает в дальнейшем подключение женских общественных объединений других регионов Российской Федерации и других стран на постсоветском пространстве.

"По мнению экспертов, если экономическая составляющая интеграции Беларуси и России развивается достаточно успешно, то систему взаимодействия в гуманитарной сфере следует активизировать, - обратила внимание Марианна Щеткина. - Для развития общественной дипломатии по линии женских общественных объединений необходима платформа, способствующая поддержанию регулярного диалога между социально активными женщинами двух государств, обмену опытом, поиску направлений для приложения совместных усилий, работающих на укрепление Союзного государства".

Она подчеркнула, что в результате прошедших на стадии подготовки проекта двусторонних встреч и контактов женских общественных объединений и российская, и белорусская стороны высказали предложения по развитию гуманитарного взаимодействия. Отмечалась также необходимость более активного вовлечения молодежи в совместную созидательную деятельность.

"Во время реализации проекта планируется установить регулярный диалог. В планах - проведение мероприятий по обмену опытом в сферах общественно полезной деятельности, запуск новых конкретных инициатив. Планируется также проведение мероприятий по вовлечению молодежи (лидеров и членов молодежных общественных объединений Беларуси и России) в совместную созидательную работу, что будет содействовать преемственности идей интеграции. Будет создана платформа для оперативного обмена информацией о проектах и инициативах женских общественных объединений Беларуси и России для обеспечения дальнейшего взаимодействия после окончания проекта", - рассказала Марианна Щеткина.

Как ожидается, в реализации проекта будут участвовать не менее 300 наиболее активных женщин Беларуси и России, оказывающих влияние на формирование общественного мнения. На примерах социально значимых мирных и созидательных инициатив будет продемонстрирован потенциал и определены направления дальнейшего взаимодействия женских организаций Беларуси и России.

Марианна Щеткина выразила уверенность, что проект станет одной из значимых публичных инициатив по повышению привлекательности двустороннего интеграционного процесса и дальнейшему развитию белорусско-российского партнерства.-0-