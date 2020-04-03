3 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля. В состав делегации войдут три эксперта. Такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В интервью телеканалу председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев подчеркнул, что "были мобилизованы все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки". "Мы получили полное понимание со стороны министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии, - отметил Батыр Бердыклычев. - Всю необходимую поддержку, которая потребуется, миссия получит".

Как сообщалось, сегодня Минздрав в формате телевидеоконференции с Женевой обсудил технические детали визита экспертов ВОЗ в Беларусь. Специалисты приглашены главой белорусского государства. Они смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать клинические протоколы, подходы к оказанию медицинской помощи.-0-