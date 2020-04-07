7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется 8 апреля и продолжится до субботы - 11 апреля.

Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.

Делегация прибыла в Беларусь по приглашению главы белорусского государства.-0-