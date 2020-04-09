Миссия ВОЗ сделает предварительное заключение о ситуации с коронавирусом в Беларуси 11 апреля

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия ВОЗ сделает предварительное заключение о ситуации с коронавирусом в Беларуси в субботу, 11 апреля. Об этом сегодня в парламенте сообщил председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни в Беларуси работает экспертная миссия ВОЗ. Она детально взглянет на ситуацию и предпринимаемые меры. "В субботу они смогут сделать предварительное заключение и предоставить в том числе рекомендации", - сказал Батыр Бердыклычев.

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