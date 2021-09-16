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16 сентября 2021, 12:48

Митьковская: Беларусь за 20 лет совершила прорыв в кардиологии и кардиохирургии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за 20 лет совершила прорыв в кардиологии и кардиохирургии, заявила журналистам директор РНПЦ "Кардиология", заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Митьковская во время второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и восьмого съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если позволите, я процитирую наших канадских друзей. Еще в прошлом году они мне сказали, что даже не предполагали, что Беларусь за 20 лет совершит такой прорыв в кардиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, кардиохирургии. Но это реально так. На настоящий момент по очень многим позициям в интервенционной кардиологии, кардиохирургии и кардиологии мы находимся на самых передовых мировых позициях. И, конечно, это очень радует и внушает надежду на то, что мы будем дальше двигаться в первых рядах", - рассказала Наталья Митьковская.

По ее словам, COVID-19 не оказал значительного негативного воздействия на развитие кардиологии в Беларуси. "Я хочу сказать, что мы в 2020 году выполнили трансплантаций сердца даже больше, чем в предыдущем году. То есть абсолютно по нуждам пациентов эта ситуация не ударила. Нам, конечно, нужно сейчас активнее восстанавливать плановые кардиохирургические вмешательства, как и интервенционные. Что касается экстренной помощи, то на фоне Великобритании, других стран Европы, Америки мы выглядим более чем достойно, снизив активность по проведению плановых операций менее чем на 10%. Тогда как в некоторых странах это снижение достигло 50%", - отметила завкафедрой.

Заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ "Кардиология", главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения, академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Юрий Островский добавил, что съезд фактически подводит итог последней пятилетки. "За это время мы огромные усилия приложили к развитию совершенно такого нового технологического аспекта медицины, как лечение хронической сердечной недостаточности. Притом, что это не чисто медикаментозная терапия, это уже современные хирургические методики. У нас уже выполнено 453 трансплантации сердца с момента начала. Последние пять лет мы делаем около 50 трансплантаций в год. Если говорить в процентном отношении, то у нас получается пять с небольшим на 1 млн населения в год трансплантаций, в России - это всего 1-2. Все, что касается этой очень тяжелой категории пациентов, - сейчас появились совершенно новые методики, которые являются не столько радикальными, сколько, наверное, хирургическим мостом в будущее трансплантации сердца. Это действительно миниинвазивные манипуляции. Что касается кардиохирургии - все наши областные центры работают. Если вместе сложить, они сейчас выполняют приблизительно 80% всех оперативных вмешательств на сердце и сосудах в масштабах страны. Это очень хороший знак. Они работают около 11 лет, но в последние годы выполняют практически весь спектр операций, и в наш центр доставляются крайне сложные пациенты, когда нужен действительно огромный опыт, чтобы их лечить".

Второй съезд Евразийской аритмологической ассоциации и восьмой съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси проходят 16-17 сентября в Белорусском государственном медицинском университете. Участвуют специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.

На пленарном заседании прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. Пройдет конкурс молодых ученых имени академика Г.И.Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".

Организовали мероприятие Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, Республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.-0-

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