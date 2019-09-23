Митрополит: Беларусь является примером добрых взаимоотношений религиозных организаций и государства

Митрополит Павел. Фото из архива
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является примером добрых взаимоотношений религиозных организаций и государства, заявил журналистам Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь является ярким примером для многих стран, которые хотят выстроить добрые взаимоотношения между религиозными организациями и светскими руководителями государственной власти. У нас сегодня есть возможность открыто исповедовать свою веру, свободно ходить в храмы, молиться, причащаться, исполнять заповеди, все необходимое для того, чтобы преобразить внутренний мир каждому человеку", - отметил митрополит Павел.
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