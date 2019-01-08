Митрополит Павел: имея веру в Бога и любовь друг к другу, можно пережить любую беду

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имея веру в Бога, любовь друг к другу, сплоченность, солидарность, можно пережить любую беду, заявил сегодня Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Владыка в Свято-Духовом кафедральном соборе встретился с юными талантами из Буда-Кошелевского, Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Хойникского районов Гомельской области и городского поселка Ивенец Воложинского района Минской области. Мероприятие прошло во время благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети", которая 25 лет подряд собирает в Минске детей, проживающих в отдаленных и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси. "Каждый раз я по-особому переживаю встречу с детьми с чернобыльской территории, - сказал митрополит. - Имея веру в Бога, любовь друг к другу, сплоченность, солидарность, мы переживем любую беду, потому что с нами Бог и мы друг друга готовы поддержать, и поддерживаем".

По его словам, такие встречи, действительно, особенные. "Вы слышали, как поют эти дети?! Они вкладывают душу, - отметил митрополит Павел. - Глядя на малышей, их сплоченность и взаимную поддержку, надо и другим людям рассказывать, как важно уметь хранить и ценить любовь к Богу, людям, Отечеству. Тогда нам не страшны никакие беды и трагедии".

Митрополит Павел поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова. "Мне хочется всем пожелать мирного жития, благословенного нового календарного года. Ну, а мы будем за все всегда благодарить Бога, радоваться, трудиться, - подчеркнул он. - Хочется пожелать, чтобы наступивший новый год был мирным и благословенным".

Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" на протяжении 25 лет объединяет талантливых детей и подростков из районов Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году на праздник в белорусскую столицу приехали 1,6 тыс. ребят. Акцию традиционно открыла Рождественская литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. Митрополит поздравил девочек и мальчиков с наступившим Рождеством Христовым, совершил молитву за детей Беларуси, благословил участников встречи. Ребята в знак благодарности преподнесли ему творческие поздравления и сувениры, изготовленные своими руками, в том числе праздничный рождественский пирог с 25 свечами в честь юбилея программы.

Праздник продолжился в Белорусском государственном цирке, где каждый юный участник проекта получил сладкий подарок.

Организаторами XXV республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети" выступают ОО "БРСМ", Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, Епархиальное управление БПЦ, ОО "Белорусский фонд мира" при поддержке Министерства образования и Белорусского государственного цирка. За годы реализации этот проект объединил более 51 тыс. детей.

"Рождественская елка - наши дети" завершает благотворительную акцию БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество".-0-