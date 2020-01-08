Митрополит Павел: мы все должны творить добрые дела

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эти рождественские дни Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси пожелал всем творить добрые дела. Сегодня в Свято-Духовом кафедральном соборе он встретился с участниками XXVI Республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот праздничный день мы желаем всем творить дела добра, любви и милосердия. Дарите людям добро - и все откликнется, все отзовется. Пусть эта радость Рождества Христова всегда пребывает в наших сердцах и нашей жизни", - сказал Митрополит Павел.

На этот раз "Рождественская елка" объединила более 1,5 тыс. детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси и России, а также проходящих оздоровление в республиканских детских реабилитационно-оздоровительных центрах. На мероприятие приехали делегации из 25 районов страны и двух районов Брянской области России, а также творческие коллективы и финалисты XXXII Международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой!".

Владыка отметил, что такие встречи для него особенно волнительны. "Если бы вы знали, как я волнуюсь. Думаю, даже больше, чем детишки. Сегодня действительно такой праздник, который вызывает чувство волнения абсолютно у всех, потому что это такое событие, которое выходит за пределы планетарного миропонимания, - отметил он. - Посмотрите на детей, как они радуются этому событию, они чувствуют все чистым сердцем. И мы почувствуем в подлинности праздник Рождества, если подготовимся к нему и с чистым сердцем встретим его".

Сегодня праздник для участников акции продолжится в Белорусском государственном цирке, где каждый юный участник проекта получит сладкий подарок. С инициативой ежегодной "Рождественской елки" неизменно выступает Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. В организации праздника активно участвуют Епархиальное управление Белорусской православной церкви, Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования, Гомельского, Могилевского, Брестского и Гродненского облисполкомов.

Главная цель проекта - духовная, социальная и творческая поддержка детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах. Участниками республиканской благотворительной акции с 1994 года стали почти 50 тыс. белорусских мальчиков и девочек, а также дети из России и Украины. Возможность проведения детского праздника существует благодаря средствам, выделяемым в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.-0-

Фото Оксаны Манчук