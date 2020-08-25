25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Павел освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда, информирует БЕЛТА.

"Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды, - заявил Владимир Легойда. - Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией".

По его словам, Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.-0-