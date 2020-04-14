Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, - сказал митрополит. - Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким".

Освящение пасхальной трапезы будет организовано на улице возле храмов. "Куличи и пасхи будут освящаться на улице, за пределами храмов. Мы призываем всех в эти дни молиться дома. Тем более что богослужения будут транслироваться на телеканалах", - подчеркнул митрополит Павел.

Он также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу.-0-

Фото Андрея Покумейко

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения пасхальных богослужений Минздрав дважды встречался с представителями православного духовенства, обсуждались особенности проведения пасхальных мероприятий для минимизации заражения прихожан.

Белтелерадиокомпания проведет трансляции богослужений на Пасху В преддверии светлого праздника Воскресения Христова, который православные будут отмечать 19 апреля, Белтелерадиокомпания предлагает верующим провести важные духовные дни дома и присоединиться к трансляциям богослужений.