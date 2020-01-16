Митрополит Павел совершит 18 января всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси совершит 18 января всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви.

Митрополит также отслужит Божественную литургию, которая начнется в соборе 19 января в 10.00, в праздник Богоявления (Крещения Господня). По окончании богослужений он совершит чин великого освящения воды.

В православных храмах Беларуси 18 и 19 января пройдут праздничные богослужения и будет совершаться чин освящения воды, также будут освящаться источники. Святую воду необходимо употреблять внутрь, окроплять ей себя и свое жилище. Вместе с тем, смысл праздника Крещения Господня состоит не в том, чтобы набрать как можно больше крещенской воды или искупаться в проруби. В первую очередь необходимо посетить храм.-0-