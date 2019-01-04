Митрополит Павел совершит 6 января Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в рождественский сочельник, 6 января, в 17.30 совершит Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви.

Митрополит отслужит и Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь.

Рождественские службы также пройдут во всех православных храмах Минска. Так, в Петропавловском соборе (ул. Раковская, 2а) богослужения состоятся 6 января в 18.00, 7 января в 0.30, 7.00, 10.00, 18.00. В Храме Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29а) - в 22.00 6 января, в полночь, 10.00 и 16.00 7 января. Посетить рождественские службы в приходе храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (ул. Притыцкого, 65) можно в 18.00 6 января, в 0.20, 9.00,10.00 и 18.00 7 января. Подробнее с расписанием богослужений в храмах Минска и Минского района можно ознакомиться на сайте Минской епархии.

По традиции в рождественский сочельник прихожане собираются в храме и духовно готовятся к встрече одного из величайших христианских праздников - Рождества Христова. В ночь с 6 на 7 января в православных приходах Беларуси обычно служится рождественская литургия.

Рождеству Христову предшествует сорокадневный пост, который заканчивается навечерием Рождества Христова. В сочельник у православных христиан сохраняется благочестивый обычай ничего не есть до появления на небе первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.-0-