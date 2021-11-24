Митрополит Вениамин: белорусы оказывают помощь беженцам, но важно разрешить саму проблему

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы оказывают помощь беженцам, но важно разрешить саму проблему. Об этом заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обратимся к священному писанию Ветхого завета. В нем было много постановлений, которые касаются того, как относиться к пришельцам. То есть людям, которые приходят из других мест, переселенцам по какой-то причине. Там говорится о том, что нужно проявлять к ним милосердие, сострадание. Там даже говорится, что врага твоего ухлеби, то есть в трудную минуту напитай его хлебом. Вот такое отношение. Потому что и мы пришельцы на этой земле, как и многие отцы наши, - сказал митрополит Вениамин. - И это побуждает нас сознавать, что мы, пройдя путь земной жизни, потом предстанем перед Богом и будем давать ответ за свои дела, поступки. Поэтому очень важно, чтобы именно те, кто могут влиять на эту ситуацию, пошли навстречу этим бедным людям и разрешили ее. Тем более что приближается Рождество Христово".

Митрополит отметил, сегодня в Центральной части Европы происходит такое напряжение, "когда люди терпят большую скорбь, трудности, а некоторые даже погибают". "Конечно, люди оказывают помощь. Но эта помощь временная - накормить, дать теплую одежду, согреть. Это необходимо, но важно решить саму проблему", - констатировал он.-0-