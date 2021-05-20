Митрополит Вениамин: единение - это залог будущего Беларуси и белорусского общества

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единение - это залог будущего Беларуси и белорусского общества. Такое мнение высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"То, что единение необходимо в любом обществе, это бесспорно. Единство, или, лучше сказать более высоким стилем, единение, это залог и будущего страны, общества", - считает митрополит.

По мнению Патриаршего экзарха, граждане должны научиться единению сперва в малых коллективах: например, в семье или учебных заведениях. "Если нам посмотреть, как создается добрая семья: всегда кому-то из супругов надо что-то потерпеть, смириться, переступить через какие-то свои планы, обиды, огорчения, чтобы была единая семья, чтобы были мир и гармония. Порой люди к этому идут длительное время, а порой как-то с самого начало это складывается", - отметил он.-0-

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