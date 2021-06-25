Митрополит Вениамин: государству и церкви невозможно решать задачи без объединения усилий

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Государству и церкви невозможно решать свои задачи без взаимодействия и объединения усилий. Такое мнение в общении с журналистами высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной ролью государства митрополит назвал организацию внутренней жизни в стране в мире, согласии и единении, а также защиту внешних интересов. Церковь же отвечает за внутренний мир человека и старается создать духовную опору в жизни каждого гражданина, отметил митрополит Вениамин.

"Государству и церкви невозможно решать свои задачи без взаимодействия и объединения усилий, потому что в центре внимания и государства, и церкви прежде всего человек, его сегодняшняя жизнь и душа, его нынешние потребности", - сказал владыка.-0-