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20 мая 2021, 21:58

Митрополит Вениамин: мы с болью восприняли пожар в Будславском костеле и надеемся на восстановление храма

Митрополит Вениамин. Фото из архива
Митрополит Вениамин. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие Беларуси с болью и горечью восприняли пожар в католическом храме в Будславе и надеются на восстановление костела. Об этом заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы, православные люди, тоже с болью, горечью восприняли беду в Будславе. Мы надеемся, что этот костел с помощью государства будет восстановлен, тем более что там хранится древняя почитаемая икона - Будславская икона Божией Матери", - сказал митрополит.

Патриарший экзарх также коснулся темы восстановления в Беларуси православных святынь. Среди объектов, нуждающихся в реставрации, Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. Работы там уже ведутся. "Важно восстановить максимально приближенно облик того древнего храма. Он, оказывается, был совершенно другим. Это показывают современные раскопки. Вскрылись и нижние уровни храма, которые о многом говорят. Нам очень важно восстановить эту национальную святыню XII века, чтобы люди, приходя туда, видели, сколь глубоки корни православия, духовной культуры нашего народа. И вместе с тем могли прикоснуться к нашей истории, проникнуть в духовный мир преподобной Евфросинии Полоцкой", - отметил митрополит Вениамин.

Также реставраторы сейчас активно работают в Свято-Успенском Жировичском монастыре. Там уже многое было сделано к 550-летию явления чудотворной иконы Божией Матери и 500-летию повторного обретения образа после пожара, которые отмечались в прошлом году. Теперь необходимо восстановить Успенский собор и его территорию.

Как сообщалось, информация о пожаре в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской поступила спасателям 11 мая в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

На следующий день в Минске состоялось экстренное совещание, на котором обсуждалась ситуация после пожара. По итогам совещания при курии Минско-Могилевской архиепархии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению костела.

Через несколько дней после происшествия о нем высказался и Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно, - сказал глава государства. - Но эти же "невероятные" опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет) и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги".

Александр Лукашенко также уверен, что при восстановлении храма не потребуется "бешеных объемов" работ. "Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь", - поставил Президент задачу губернатору Минской области Александру Турчину, беседуя с ним во время посещения фермерского рынка под Минском.-0-

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