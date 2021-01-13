Митрополит Вениамин: присутствие владыки Филарета рядом с нами всегда придавало сил и вдохновения

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присутствие митрополита Филарета рядом с нами всегда придавало сил и вдохновения, рассказал журналистам митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси на внеочередном заседании Синода Белорусской православной церкви, созванного в связи со смертью митрополита Филарета (Вахромеева), почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Телесные силы покидали владыку Филарета. В последнее время он говорил кратко или даже взором, улыбкой. Даже присутствие митрополита Филарета рядом с нами всегда придавало сил и вдохновения", - сказал митрополит Вениамин.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. "После болезни организм владыки не смог восстановиться. Слова благодарности необходимо сказать тем, кто трудится в больнице, в которой он проходил лечение. Он был окружен заботой и вниманием. Было сделано все, что можно", - добавил митрополит.

В БПЦ поступают соболезнования из разных стран и организаций, а также глав дипломатических миссий, государственных структур Беларуси, России и других стран СНГ. "Святейший патриарх Кирилл передал самые теплые слова, их жизненные пути не единожды пересекались. Он вспоминал, как во время прошлого поместного собора владыка Филарет уступил ему первенство и призвал членов поместного собора отдавать голоса за митрополита Кирилла, - добавил митрополит Вениамин. - Мы получили соболезнования от митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Блаженнейшего митрополита Варшавского и всея Польши Саввы, многих архипастырей Русской православной церкви, в том числе митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла, апостольского нунция, архиепископа Анте Йозича, епископа Гродненской католической епархии Александра Кашкевича".

Митрополит Вениамин отметил, что решением Совета Министров Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак принимает самое активное участие со стороны государства в оказании необходимой помощи в организации похорон.-0-