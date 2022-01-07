Митрополит Вениамин: пусть мир, который посылается Богом, присутствует на белорусской земле

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пусть мир, который посылается Богом, присутствует на белорусской земле. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Радость об этом празднике, радость об обновлении жизни пусть вдохновляет каждого из нас на то, чтобы приносить добрые плоды Спасителю мира, чтобы в наших душах прежде всего пребывал мир о Господе, радость о родившемся Спасителе и желание в любви, согласии, взаимном уважении совершать свой дальнейший жизненный путь во благо нашего Отечества и для пользы ближних", - сказал митрополит Вениамин.

Владыка пожелал всем радости, вдохновения, доброго здравия. "И пусть мир, который нисходит свыше и посылается Богом, присутствует на нашей белорусской земле", - подчеркнул он.-0-