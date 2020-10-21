Митрополит Вениамин: серьезно больные люди особенно нуждаются в молитве и духовном слове

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди, которые переживают трудный этап своей жизни, связанный с тяжелой болезнью, особенно нуждаются в добром слове, поддержке и молитве, заявил журналистам митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси во время посещения отделения паллиативной медицинской помощи "Хоспис" при 11-й городской клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Таким людям нужна не только медицинская помощь, но и молитва, духовное слово, которое поможет правильно оценить происходящее в их жизни, найти надежду и жить ею, поддерживать других людей, не роптать, не унывать, чтобы не лишиться возможности войти в Царство Небесное. Наше общение, молитва на это были нацелены", - сказал митрополит.

Владыка отметил, что это его первое посещение лечебного учреждения подобного профиля, но "такие посещения должны быть регулярными, потому что помощь людям, социальное служение - одно из главных направлений деятельности церкви, мы должны находить возможность расширения этого служения".

По словам митрополита, медперсонал создал в отделении добрую, благоприятную обстановку. Есть молельный уголок, где люди могут зажечь свечу, оставить записки и помолиться. "Но на этом не надо останавливаться, есть еще возможность для дальнейшего сотрудничества и оказания помощи людям", - сказал он. Это важно не только тем, кто болеет, но и тем, кто несет здесь свое служение в качестве врачей, медсестер. Ведь им также необходима определенная внутренняя духовная сила, настроенность на позитив, чтобы передавать их больным людям, которые не имеют внутренних сил нести тяжесть болезни.

Как отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, помощь, которую оказывает Белорусская православная церковь, неоценима. Взаимодействие Минздрава и БПЦ направлено на совершенствование медицинской, социальной и психологической помощи серьезно больным людям.

Белорусская православная церковь и Министерство здравоохранения с 2016 года реализуют совместный проект "Дорогой милосердия - помощь хосписам Беларуси". Церковь регулярно помогает медицинским учреждениям онкологического и паллиативного профиля: передает дыхательное оборудование, средства гигиены и расходные материалы, организует помощь добровольцев на местах.

Во время сегодняшнего визита владыка Вениамин отслужил молебен и пообщался с пациентами и персоналом хосписа.-0-