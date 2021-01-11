Митрополит Вениамин: в единении многое можно сделать, и этому учит наша история

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В единении многое можно сделать, этому учит наша история, заявил журналистам митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В единении многое можно сделать, и этому учит наша история. Там же, где получаются какие-то разделения, разные мнения, там сложнее идет процесс. Поэтому важно, чтобы было объединяющее начало на духовных традициях нашего народа, умении все улаживать в мире, любви, взаимопонимании, уважении другой точки зрения. Несомненно, опыт наших отцов и прадедов поможет нам в этом. И уместно вспомнить, что во время Великой Отечественной войны мы выстояли благодаря тому, что были едины. И сейчас вот это искушение, которое пришло на нашу землю: и коронавирусная инфекция, и трудности в общественной жизни, которые были в прошлом году, - они будут преодолены только любовью и единением", - сказал митрополит Вениамин.

Сегодня в Минске проходит XXVII Республиканская благотворительная программа "Рождественская елка - наши дети". Традиционно праздничная программа стартовала в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В собор на встречу с митрополитом Вениамином были приглашены 200 ребят. В храме состоялось художественное представление делегаций, а дети получили благословение владыки.

"Я думаю, что эта очень важная и добрая традиция должна иметь продолжение. Данное мероприятие несет свет любви к нашим ближним, детям, к нашему будущему. Вместе с тем дети приобщаются к духовной традиции нашего народа. Посещая кафедральный собор, они имеют возможность дополнительно осмыслить, подумать о Рождестве Христовом, что сделал для нас Сын Божий и Сын Человеческий. И тем самым в их душу будет еще заложено семя добра, любви, сострадания к другим людям и желание потрудиться во благо нашего народа, - отметил митрополит. - Это мероприятие объединяет взрослых и детей, дает возможность различным организациям принять участие, чтобы радость и вдохновение получили дети, чтобы эта земля, пострадавшая от чернобыльской катастрофы, оживала, набирала силу. И эта сила, несомненно, подается свыше, но через людей, через благословение".

Далее праздник продолжится в Белорусском государственном цирке, где всех участников программы ждет новогоднее представление "В поисках волшебства". Ребята побывают в творческой мастерской Деда Мороза, вместе с главными героями сказки - Снеговиком и его друзьями - пройдут через незабываемые приключения. Каждый юный гость получит сладкий подарок. Всего акция объединила в этом году 1,6 тыс. детей, проживающих в 29 районах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С учетом сложной эпидобстановки мероприятия благотворительной программы проходят с соблюдением антикоронавирусных мер.

Организаторы проекта - Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, БРСМ, Белорусский фонд мира, Белорусский экзархат при поддержке заинтересованных.-0-