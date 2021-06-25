Митрополит Вениамин: в Конституции важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. В обновленной Конституции Беларуси важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа. Такое мнение в общении с журналистами высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Жировичском мужском монастыре встречу с православным духовенством. Одной из главных тем встречи стало расширение взаимодействия государства и церкви на различных уровнях, например в социальной сфере, образовании, армии. По словам митрополита, на встрече в том числе обсуждалась и необходимость отметить в главном законе страны важность духовных ориентиров белорусского народа и сохранения его духовного наследия.

"Касались различных тем, которые волнуют сейчас общество, - и острых, и непростых. Постарались дать ответы, чтобы понимать, как лучше дальше строить работу, чтобы она приносила результаты и служила во благо наших людей и Отечества", - рассказал Патриарший Экзарх.-0-