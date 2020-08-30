Митрополит Вениамин: важно усилить духовное просвещение молодежи

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриарший экзарх всея Беларуси считает важным усилить духовное просвещение молодежи. Об этом он заявил в эфире СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Нам важно усилить духовное просвещение, которое должно затронуть всех людей, прежде всего подрастающее поколение", - сказал митрополит. Хорошо вовлечь СМИ, учебные заведения, добавил он.

Внутренний мир во многом определяет поступки человека, уверен владыка. По его словам, христианин должен внимательно следить за тем, что у него происходит в душе, в зависимости от этого прикладывать усилия для духовного совершенствования.

Говоря в целом о планах, митрополит отметил, что здесь не может быть поспешных решений. "Мне сейчас сложно ответить однозначно. Еще неделя не прошла после того, как я узнал, что мне предстоит такое важное и ответственное служение. - сказал он. - Нужно учесть мнение наших первосвященных владык, которые хорошо знают положение церкви, возможности на местах. И с учетом этих различных мнений нам нужно выстраивать общий путь, общее направление движения".

Владыка высказался и по поводу общей исповеди, которая введена в храмах в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. По его словам, она не должна быть машинальной, важно внутреннее переживание. "Главное - результат и те чувства, с которыми мы отходим от исповеди, желание исправить себя, стать лучше, совершеннее. - добавил он. - Покаяние - это не что-то заунывное, что часто ассоциируется с постом, приносит какую-то скорбь, пугает людей, отталкивает от церкви. Покаяние, если оно совершается правильно, несет радость".-0-