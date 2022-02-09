Мицкевич: Беларусь и Турцию объединяют партнерские отношения и общий взгляд на глобальные процессы

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, направляясь в Панаму для участия в XXXVI Генеральной ассамблее ПАРЛАТИНО, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич по предварительной договоренности посетил международную туристическую выставку Восточного Средиземноморья EMITT в Стамбуле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Заместитель председателя Палаты представителей ознакомился с национальным стендом, представляющим Республику Беларусь. Презентация Гродненской области очень понравилась всем посетителям выставки. Достопримечательности Гродненщины - это поистине белорусское богатство, - рассказали в пресс-службе. - Говоря о туристической индустрии и стамбульской выставке, заместитель председателя Палаты представителей отметил, что мы вернулись на эту площадку спустя четыре года и очень этому рады. Он подчеркнул также высокий уровень развития туристических услуг в странах, которые были представлены на выставке".

В ходе мероприятия прошла встреча вице-спикера с директором управления туризма, путешествий и моды холдинга ITE, директором выставки EMITT госпожой Х.Айдын.

Отмечая позитивное сотрудничество Беларуси и Турции, Валерий Мицкевич сказал, что это дружественные страны, которые объединяют партнерские отношения и общий взгляд на многие глобальные процессы.

Вице-спикер отметил готовность продолжить работу с дирекцией выставки и многочисленными туристическими ассоциациями Турции по различным направлениям, результатом чего может быть подписание соглашений о сотрудничестве между туристическими ассоциациями двух стран.

"Валерий Мицкевич высказал мнение, что участие в различных туристических форумах, таких как EMITT, позволит повысить туристический потенциал Беларуси. А туристические возможности нашей страны действительно огромные: это культурно-этнографический, религиозный, военно-исторический туризм. Важную роль сейчас в этой сфере играет оздоровительный и вакцинный туризм", - добавили в пресс-службе.-0-

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