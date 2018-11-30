Мицкевич: День юриста символизирует сплоченность и открытость профессионального сообщества

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День юриста символизирует сплоченность и открытость профессионального сообщества, заявил заместитель главы Администрации Президента, председатель Союза юристов Валерий Мицкевич, открывая церемонию вручения высшей юридической премии "Фемида" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"День юриста - это не только профессиональный праздник, но и символ единства, открытости и сплочения нашего юридического сообщества. Сегодня нет ни одной сферы деятельности, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Своим повседневным неустанным трудом адвокаты, прокуроры, судьи, следователи и многие другие юристы делают полезное и нужное дело, щедро отдают свой талант, мудрость, трудолюбие на благо страны и общества", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, порядок может быть лишь там, где царит закон. А закон будет торжествовать лишь при условии его обязательности для всех. "Эти постулаты подчеркивают нашу с вами ответственность при воплощении в жизнь идей добра, справедливости и верховенства закона", - отметил заместитель главы Администрации Президента, обращаясь к юридическому сообществу страны.

Союз юристов является самой крупной площадкой, позволяющей объединить усилия юристов различных направлений деятельности, ориентировать их усилия на развитие права, повышение юридической грамотности населения, обеспечения роста и уважения к профессии.

Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили сегодня в Белорусской государственной филармонии в Минске. Эта премия - высший общественный знак отличия, который присуждается юристам, государственным и общественным деятелям Беларуси. Ее могут быть удостоены и организации за вклад в развитие институтов правового государства и создание демократического общества. За годы своего существования премия завоевала репутацию самой престижной премии в области права. Ее лауреатом стал 231 человек.-0-