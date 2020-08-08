Мицкевич: голосование на выборах еще раз продемонстрирует мудрость белорусского народа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах Президента еще раз продемонстрирует мудрость белорусского народа, его стремление к поступательному развитию страны. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич на встрече с членами группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, сообщает БЕЛТА.

Олег Мельниченко и Валерий Мицкевич

Валерий Мицкевич отметил, что абсолютное большинство граждан понимают значимость момента, поддерживают политический курс на обеспечение независимости страны, мира, безопасности и правопорядка. Он выразил уверенность, что во время наблюдения за выборами миссия МПА СНГ сможет в этом убедиться. "Только сами белорусы вправе определять свою судьбу и пути дальнейшего развития. Предстоящее голосование еще раз продемонстрирует мудрость белорусского народа, его стремление к поступательному развитию не через революции, а путем совершенствования той модели государства, которая показывает свою состоятельность и эффективность на протяжении более 25 лет", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Палаты представителей проинформировал парламентариев стран СНГ о ходе избирательной кампании. "Она отмечается ростом политической активности, что говорит о зрелости белорусского гражданского общества, его желании активно участвовать в реализации государственного курса. Вместе с тем следует признать, что в некоторых случаях участникам избирательного процесса не хватает соответствующего уровня правовой культуры, а где-то превалирует очевидное желание дестабилизировать ситуацию в стране, внести раскол в белорусское общество", - констатировал он. Так, с начала проведения кампании зафиксировано более 100 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Выявлено около 30 фактов нарушения общественного порядка.

От имени белорусских депутатов Валерий Мицкевич поблагодарил наблюдателей за то, что откликнулись на приглашение и прибыли в Беларусь. "Это лучшее подтверждение тому, что дружба наших народов, несмотря на нюансы, не подвержена времени, имеет прочные исторические корни и ценности", - считает он.

В свою очередь координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Олег Мельниченко рассказал, что в Беларуси работают 52 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Уже проведен анализ белорусского законодательства на соответствие международным стандартам. За время работы мониторинговой группы на досрочном голосовании каких-либо обращений о нарушении в адрес международных наблюдателей не поступало.-0-

Олег Мельниченко

Фото Сергея Шелега