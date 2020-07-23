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23 июля 2020, 12:52

Мицкевич о выборах: на кону независимость, нельзя, чтобы будущее страны определяли за белорусов

Валерий Мицкевич. Фото из архива
Валерий Мицкевич. Фото из архива
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От результатов президентских выборов зависит будущее страны. Нельзя, чтобы его определил кто-то за белорусов. На кону стоит независимость. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, встречаясь в Лиде с трудовыми коллективами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Во время рабочей поездки в Лиду вице-спикер побывал в средней школе №11 и в локомотивном депо, пообщался с работниками торгового центра "Потсдам". "Самое важное ближайшее событие - это выборы Президента, - подчеркнул Валерий Мицкевич. - От того, как они пройдут, зависит наше будущее. Хочется, чтобы этот выбор был единственно правильным. Наша страна очень молодая, но за эти годы сделано и достигнуто немало. И сейчас на кону стоит наша независимость, которая не нравится некоторым "глобальным игрокам". Нельзя, чтобы будущее страны и наших детей кто-то определял за нас".

Валерий Мицкевич встречался с данными трудовыми коллективами во время своей предвыборной кампании в Палату представителей. "Эти люди голосовали за меня. Настало время встретиться вновь, чтобы отчитаться и спросить, какие новые проблемы появились. Хочется услышать, что волнует людей", - сказал он. В этот раз заместитель председателя Палаты представителей проинформировал своих избирателей об основных направлениях развития экономики и социальной сферы страны. По словам вице-спикера, такие встречи реально помогают работе над законопроектами. Озвученные людьми вопросы и предложения учитываются в законотворческой деятельности.

С учителями средней школы №11 Валерий Мицкевич обсудил развитие системы образования. Ключевой момент - создание среды, нацеленной на получение навыков самообразования. Необходимо делать акцент на специализации. "В беседе был затронут вопрос инновационной деятельности, поговорили также о поощрении лучших педагогических коллективов, участии в проектной деятельности, искоренении излишнего бумаготворчества, которое мешает педагогическому процессу. Обсудили тему организации питания учащихся", - рассказали в пресс-службе Палаты представителей. Кроме того, вице-спикер предложил педагогам совместно поработать над внесением изменений в Кодекс об образовании.

Работники локомотивное депо "Лида" во время встречи не упустили возможности задать ряд вопросов, касающихся трудовых отношений, налогообложения, трудовой миграции. Обсуждались последствия пандемии для предприятий железной дороги. Валерий Мицкевич обратил внимание, что локомотивное депо "Лида", несмотря на сложности, динамично развивается, осваивает новую технику, удалось не допустить серьезного снижения зарплат. Вице-спикер выразил уверенность, что у предприятия есть перспективы и ему нужно сохранить свой основной потенциал - коллектив.-0-

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