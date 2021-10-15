Мицкевич: только единство и солидарность всех стран являются залогом успеха в борьбе с пандемией

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только единство и солидарность всех стран являются залогом успеха в борьбе с пандемией, заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только единство и солидарность всех стран являются залогом успеха в борьбе с пандемией. В этой связи считаем недопустимым политизацию вопроса о происхождении коронавирусной инфекции. Кроме того, неприемлемо применение односторонних принудительных мер и санкций в условиях пандемии. На фоне тяжелейших испытаний для государств в связи с распространением коронавирусной инфекции такое давление ведет к усугублению ситуации, особенно с учетом повышенной потребности затронутых стран в приобретении лекарств и медицинского оборудования. Только через международное сотрудничество, направленное на обмен информацией, передовым опытом, обеспечение всеобщего доступа к вакцине можно победить пандемию", - сказал Валерий Мицкевич.

В свою очередь Ханс Клюге поблагодарил белорусскую сторону за организацию встречи в парламенте. "Это очень важный момент в программе моего визита. Во-первых, позвольте поздравить вас с тем, что Беларусь входит в исполнительный комитет ВОЗ. Я считаю, это действительно достижением, поскольку я в беседах со многими странами говорил о том, что вопросы здравоохранения должны быть вне политики, и тот факт, что Беларусь входит в состав исполнительного комитета, является существенным достижением. Уверен, что стране есть чем поделиться и ее присутствие пойдет на благо работы исполнительного комитета", - добавил он.

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