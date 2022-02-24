Мицкевич: уверены, народ поддержит изменения и дополнения в Конституцию

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверены, народ поддержит изменения и дополнения в Конституцию, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с главой Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что народ поддержит изменения и дополнения в Конституцию страны", - сказал Валерий Мицкевич.-0-

Фото Андрея Покумейко