Мицкевич: в повестку весенней сессии Палаты представителей уже включен 21 вопрос

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В повестку весенней сессии уже включен 21 вопрос, сообщил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич на заседании Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с действующей Конституцией весенняя сессия должна открыться 2 апреля. Но мы думаем, что народ поддержит предлагаемые поправки в Конституцию и предположительно до начала работы сессии все-таки у нас чуть больше месяца. За этот короткий период постоянным комиссиям необходимо оперативно подготовить к рассмотрению целый ряд законопроектов. И дальше интенсивность нашей работы будет только возрастать. На сегодняшний день на основании предложений комиссий в проект графика подготовки вопросов к восьмой сессии включен 21 вопрос - 20 проектов законов и 1 декрет Президента Республики Беларусь. Следует отметить, что абсолютное большинство из них дорабатывается к рассмотрению во втором чтении. Это означает, что постоянным комиссиям необходимо не только концептуально согласовать проекты, но и досконально отработать каждую норму", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, законопроекты, включенные в график, охватывают широкий круг сфер жизнедеятельности государства и общества. "Так, предстоит завершить работу над рядом законопроектов экономического блока. Нужно поставить точку по проекту закона о саморегулируемых организациях. По нему до сих пор не выработана согласованная позиция заинтересованных, - отметил вице-спикер. - Необходимо уделить самое серьезное внимание проектам законов в социальной сфере: о правах инвалидов и их социальной интеграции, об оказании психологической помощи, о донорстве крови и ее компонентов, об изменении законов по вопросам культуры. Важным является завершение работы по законопроектам о государственной службе, об обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам борьбы с коррупцией, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, деятельности внутренних войск Министерства внутренних дел".

Валерий Мицкевич подчеркнул: этот график не окончательный. "В плановом порядке мы ожидаем внесения в Палату представителей законопроектов по вопросам неплатежеспособности, о страховой деятельности, о магистральном трубопроводном транспорте, некоторые другие. После обсуждения на совещании у главы государства в Палату представителей будет внесен законопроект о гражданском обществе. Прошу профильные постоянные комиссии оперативно, не затягивая, включать данные вопросы в график", - дополнил он.-0-