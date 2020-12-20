Мясников: некоторые страны локдаунами скрывают неспособность организовать медпомощь правильно

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые государства локдаунами и другими ограничениями для населения скрывают свою неспособность организовать медицинскую помощь правильно. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал советский и российский врач, официальный представитель информационного центра о коронавирусе Александр Мясников, сообщает БЕЛТА.

"Когда какое-то государство не справляется, оно начинает перекладывать решение проблемы на население. Соответственно, вводит локдауны, ограничения и так далее. То есть пытается свое неумение подготовиться переложить на людей. Потому что проще все запретить. Мол, сидите дома, пока мы тут будем разбираться", - считает Александр Мясников.

При этом он признает за каждой страной и городом право выбирать систему ограничений. "Тем самым вы как бы фильтруете поступление к возможностям вашей медицины. В мире всего две страны показали, что у них настолько развита медицинская помощь, что они могут с этим справиться без роста смертности населения, - Беларусь и Швеция", - сказал Александр Мясников.

По его мнению, Россию уберегло то, что не успели полностью расформировать систему инфекционных больниц, которые сохранились с советских времен. В Беларуси санэпидслужба вовсе выделена в самостоятельное звено. В Европе же медицинская помощь рассредоточена по мелким офисам. "Насчет Беларуси - у вас была возможность приспособиться к этой эпидемии. По цифрам, которые приходили из страны, вы очень достойно из этого вышли", - добавил врач.

"Коронавирус пришел навсегда, и он никуда не уйдет. Просто это ОРЗ, и от него перестанут умирать", - сказал Александр Мясников. Нет полной гарантии что всеобщая вакцинация поможет. Но будет хорошо уже, если она позволит избежать локдаунов.-0-