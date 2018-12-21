Мясникович: БЕЛТА служит надежным источником оперативной и объективной информации

21 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович от имени Национального собрания и себя лично поздравил коллектив информационного агентства БЕЛТА со столетием.

В поздравлении спикера говорится, что за юбилейной датой стоит огромный труд высокопрофессиональных журналистов, людей активных и творческих, людей государственных. "Благодаря компетентности и порядочности тех, кто трудился в агентстве ранее, и тех, кто работает сегодня, БЕЛТА завоевала уважение и авторитет, стала надежным источником оперативной и объективной информации о событиях в Беларуси и за ее пределами", - отметил Михаил Мясникович.

За годы существования Белорусское телеграфное агентство накопило богатые, во многом уникальные архивы, фото- и видеоматериалы, ставшие живой иллюстрацией истории страны. "Замечательно, что агентство не стоит на месте, не довольствуется достигнутым, а совершенствует свою работу, внедряет современные технологии, запускает новые проекты", - обратил внимание спикер верхней палаты белорусского парламента.-0-