Мясникович: большинство инициатив Совета Республики шестого созыва отражены в нормативно-правовых актах

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство инициатив Совета Республики шестого созыва получили отражение в нормативно-правовых актах, заявил сегодня спикер Михаил Мясникович на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, за время работы шестого созыва одобрены 283 закона, приняты к сведению 15 декретов. Сенаторский корпус активно участвовал в решении важнейших задач социально-экономического развития, поставленных главой государства. "В государственные органы направлено более 70 инициатив Совета Республики по ключевым приоритетам пятилетки: занятость, инвестиции, экспорт, цифровизация, молодежная политика. Большинство из них нашли отражение в нормативных правовых актах по либерализации бизнеса, совместном плане действий правительства и Национального банка на 2020 год. Хочу поблагодарить каждого из вас за активную гражданскую позицию, ваши предложения", - сказал Михаил Мясникович.

Спикер отметил, что многие задачи удалось решить благодаря конструктивному и слаженному взаимодействию с правительством, государственными и местными органами власти. "В своей деятельности мы опирались на мнение руководителей предприятий, ученых, экспертов. С их участием проведено более 40 мероприятий Совета Республики: круглых столов, заседаний секций научно-консультативного совета, выездных расширенных заседаний, парламентских слушаний", - рассказал он.

Михаил Мясникович подчеркнул, что повышению качества законотворческого процесса призван содействовать закон "О нормативных правовых актах", в подготовке которого Совет Республики принял непосредственное участие. "Наши инициативы по прогнозированию последствий принятия законопроектов, включая оценку их регулирующего воздействия на условия предпринимательской деятельности, пакетному принципу подготовки проектов нормативных правовых актов, проведению правового мониторинга по своей сути являются инновационными в законопроектной деятельности", - добавил он.

Серьезная работа проделана по совершенствованию законодательства в инвестиционной, бюджетно-налоговой, финансовой сферах. Предложения Совета Республики учтены при доработке пакета прогнозных документов на 2020 год, формировании программы деятельности правительства на 2018-2020 годы, плана действий по созданию условий для развития экономики и иных системных документов.

Значительная часть рассмотренных нормативных правовых актов направлена на обеспечение эффективности реального и финансового секторов экономики. Это законы об инвестиционных фондах, о естественных монополиях, валютном регулировании и валютном контроле, электросвязи, противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.

В Совет Министров внесены предложения по совершенствованию законодательства в сфере владельческого надзора, распоряжения государственным имуществом, правового регулирования корпоративной ответственности руководителей хозяйственных обществ и членов их коллегиальных органов управления. Члены Совета Республики приняли активное участие в разработке новой редакции Налогового кодекса. Дальнейшие направления совершенствования налогового законодательства позволило определить заседание президиума научно-консультативного совета в Могилеве в сентябре этого года.

Значительный блок одобренных Советом Республики законов нацелен на решение вопросов в социальной сфере. В их числе поправки в Трудовой кодекс и новая редакция Жилищного кодекса. Многие предложения сенаторов учтены при корректировке законодательства в области здравоохранения, образования, науки, туризма. "Ключевой инициативой шестого созыва стал мониторинг законодательного обеспечения реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, других важнейших решений главы государства", - отметил спикер.

Михаил Мясникович подчеркнул, что за время работы в парламенте сенаторы получили хороший опыт законотворческой, межпарламентской, управленческой деятельности. "30 членов Совета Республики отмечены государственными наградами. В состав седьмого созыва вошли 11 членов Совета Республики шестого созыва. Надеемся, что благодаря их усилиям тот задел, который нами наработан, будет полезным и найдет эффективное применение в работе наших коллег. Рассчитываем, что вы поделитесь своим опытом и знаниями с членами Совета Республики нового созыва, продолжите занимать активную гражданскую позицию и останетесь для Совета Республики надежными помощниками в своих регионах", - резюмировал он.-0-