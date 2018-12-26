Мясникович: дети с особенностями нуждаются в заботе и поддержке вдвойне

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети с особенностями психофизического развития нуждаются в заботе и поддержке вдвойне, заявил журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения Минского государственного колледжа электроники, где он принял участие в акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Замечательно, что у нас по всей стране сложилась такая хорошая традиция - встречаться с детьми накануне Нового года. И особенно, на мой взгляд, ценно, когда эти встречи проходят с детьми, имеющими особенности психофизического развития, - сказал Михаил Мясникович. - Я полагаю, что таким детям надо уделять внимание вдвойне и не забывать приходить к ним и на 1 сентября, и к Новому году, и необязательно под какие-то праздники".

Во время посещения колледжа председатель Совета Республики пообщался с учащимися, поинтересовался, как организованы обучение и быт. "Они достаточно серьезно окружены вниманием педагогов, которые дают им не только новые знания, которые потребуются на производстве, но и помогают определиться в жизни", - отметил Михаил Мясникович.

В центре профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития, который функционирует в структуре колледжа, обучаются ребята с ограниченными возможностями, получая качественное образование, в том числе профессиональное. По словам председателя Совета Республики, наниматели отмечают достаточно высокую подготовку учащихся по востребованным профессиям. Тем более что немало ребят стали победителями городских и республиканских олимпиад.

"Готовить молодежь с высшим образованием важно, но стране нужны и высококвалифицированные рабочие кадры, и специалисты со средним специальным образованием. Коллеж электроники как раз отвечает тем требованиям, которые сегодня диктует жизнь", - добавил Михаил Мясникович.

Студент 4 курса колледжа электроники Евгений Шаповал в беседе с журналистами отметил, что подобные мероприятия очень нужны детям и молодежи. Они позволяют почувствовать, что государство их поддерживает. Эти встречи мотивируют добиваться все большего, развиваться.

На протяжении последних 11 лет Минский государственный колледж электроники является одним из лучших среди учреждений системы среднего специального и профессионально-технического образования. 48 учащихся стали лауреатами спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

В колледже налажена система непрерывного образования. Заключены договоры на обучение с ведущими высшими учебными заведениями страны. Выпускники колледжа, получившие среднее специальное образование, имеют возможность продолжить обучение и получить в сокращенные сроки высшее образование по 42 специальностям в БГУ, БГУИР, БНТУ, "МИТСО", Витебском государственном технологическом университете, Белорусско-Российском университете, Брестском государственном техническом университете и др.

Отвечая основным трендам в развитии рынка труда, учреждение образования находится в серьезном сетевом взаимодействии с работодателями. Основными базовыми организациями являются ОАО "Интеграл", ОАО "Беллифт", ОАО "Лифтсервис", ЗАО "Атлант", ОАО "Минский НИИ Радиоматериалов", УП "Мингаз", ОАО "Завод Спецавтоматика".

В Центре профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития занимаются 69 учащихся, из них 7 - с нарушением опорно-двигательного аппарата, 62 - с нарушением слуха. Учащиеся получают квалификации оператора ЭВМ, оператора компьютерной графики, слесаря-сборщика бытовой техники, слесаря механосборочных работ, техника-программиста. С сентября 2019 года планируется обучение инвалидов по зрению по специальности "эксплуатация электронно-вычислительных машин". За 12 лет центр подготовил более 400 выпускников.-0-

Фото Оксаны Манчук