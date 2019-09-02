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02 сентября 2019, 13:25

Мясникович: для воспитания современного гражданина важна синергия семьи и школы

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для воспитания современного гражданина важно объединить усилия семьи и школы. Такое мнение журналистам высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, который сегодня принял участие в открытии новой СШ №2 во Фрунзенском районе Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович считает неправильным расчет на то, что только школа подготовит, воспитает современного гражданина. Он отметил, что семья и школа должны решать эту задачу вместе. "Объединение усилий даст синергетический эффект", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Во время торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года, Михаил Мясникович пожелал успехов школьникам, педагогам и родителям. Отдельно спикер поздравил первоклассников (их в СШ №2 - 225), для которых этот день стал особенно важным и запоминающимся.

Затем Михаил Мясникович ознакомился с материально-технической базой школы. Она рассчитана на 1020 учеников. Ребята будут учиться в одну смену в современных комфортных кабинетах. Здесь есть информационно-технический центр, учебно-спортивные залы с раздевалками, тир, лыжная база, общешкольный центр с актовым залом и комнатой общественных организаций, лекционные залы, помещения для кружковой работы, бассейн.

Председатель Совета Республики пообщался с педагогами и учениками, первоклассникам вручил подарок от Президента - книгу "Беларусь - наша Радзіма" с электронным DVD-приложением. Издание ярко иллюстрировано, а DVD содержит дополнительную информацию для просмотра и слушания, интерактивные игры и задания (викторины, пазлы, электронные раскраски и др.).

Сегодня в белорусских школах прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. К занятиям приступают 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.). Тема первого урока: строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!".-0-

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