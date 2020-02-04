Мясникович на встречах с руководством Кыргызстана заручился поддержкой инициатив ЕЭК

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Михаил Мясникович свой первый визит в должности председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии 4 февраля совершил в Бишкек, где встретился с руководством Кыргызстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обсудили перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, - отметили в пресс-службе. - Михаил Мясникович рассказал о приоритетных задачах комиссии по последовательному снятию барьеров, изъятий и ограничений, а также о новых подходах к этой работе. Кроме того, он отметил растущий интерес к ЕАЭС со стороны третьих стран и заверил, что в своей деятельности будет руководствоваться интересами всех государств союза".

Сооронбай Жээнбеков поздравил Михаила Мясниковича со вступлением в должность председателя Коллегии ЕЭК и пожелал успехов в реализации намеченных планов. Он также выразил уверенность, что комиссия под руководством Михаила Мясниковича внесет существенный вклад в дальнейшее углубление евразийской интеграции. Глава Кыргызстана заявил о готовности к развитию продуктивного и плодотворного сотрудничества со странами ЕАЭС.

На встрече с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым акцент был сделан на подготовке документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, и устранении существующих барьеров. Кроме того, Михаил Мясникович и Мухаммедкалый Абылгазиев затронули вопрос усиления наднациональной компетенции ЕЭК. Глава правительства Кыргызстана пожелал Михаилу Мясниковичу успехов в новой должности, выразив уверенность в том, что его деловые и личные качества позволят обеспечить эффективную организацию работы комиссии и создать все необходимые условия для того, чтобы последовательно решать задачи, направленные на динамичное развитие процесса интеграции.

На встрече Михаила Мясниковича с руководителем парламента Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в ЕАЭС и устранения барьеров, мешающих экономической интеграции. "Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что без хорошей законодательной поддержки экономика не может развиваться, поэтому необходимо выстраивать активное межпарламентское сотрудничество между странами союза, - проинформировали в пресс-службе. - Дастанбек Джумабеков отметил, что продолжение успешного сотрудничества в ЕАЭС является приоритетным для Кыргызстана. Говоря о существующих барьерах, Дастанбек Джумабеков обратил внимание на проблемы, которые возникают на контрольно-пропускных пунктах. Он также поздравил Михаила Мясниковича с назначением на должность председателя Коллегии ЕЭК и пожелал ему успехов".

"Инициативы, озвученные председателем Коллегии ЕЭК, были поддержаны руководством Кыргызской Республики", - добавили в пресс-службе.-0-