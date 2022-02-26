Мясникович о массовом переписывании истории в 90-х: мнение людей игнорировалось

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что в начале 90-х, когда началась эпоха массового переписывания истории, мнение людей просто игнорировалось, сообщает БЕЛТА.

"Начало 90-х - эпоха массового переписывания истории. Появляются учебники с "Погоней". Главным врагом становится все русское и советское. В стране, где каждый пятый считает себя русским, национализм вызывает шок", - отметили авторы фильма.

"Мнение людей просто игнорировалось, говорили о том, что мы поменяем символы, поменяем государственное устройство и т.д. Не было того плюрализма мнений. Националистически настроенные элементы воспользовались этим и начали уходить совершенно в сторону. Почему? Потому что экономика была действительно в очень тяжелом положении. Это связывалось с тем, что комуняки, та власть - смотрите, до чего они довели. Давайте все сломаем и будем делать... А что делать, особенно в экономическом, социальном плане, никто ничего не говорил", - заметил Михаил Мясникович.

По словам председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко, в то время было очень модно критиковать все советское, все, что было сделано во времена Советского Союза. "И в этом очень преуспели наши западные "друзья". К ним подключилась наша пятая колонна. Цель у них, конечно, была определенная - разделить наши народы, не допустить возрождения Советского Союза", - отметил он.-0-