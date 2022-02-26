Мясникович о возрождении чернобыльских земель: политика руководства Беларуси очень грамотная

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика руководства Беларуси по вопросу возрождения чернобыльских земель очень грамотная, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

После аварии на ЧАЭС четверть плодородных земель оказалась в зоне заражения. Людей эвакуировали с родных мест, колхозы и совхозы перестали кормить миллионы людей. Но и этот вызов честные советские управленцы выдерживают.

"Задачи Президента по данному вопросу сформулированы. Они сформулированы очень корректно, очень грамотно. Никто не говорит о том, что надо идти и работать на загрязненной территории. Должны быть соответствующие научные обоснования, выводы, включая выводы медиков, биологов. И на основании этого идет расширение и освоение тех территорий, которые были после аварии выведены из экономического оборота", - отметил Михаил Мясникович.-0-