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21 ноября 2019, 18:02

Мясникович обсудил с Матвиенко белорусско-российское сотрудничество

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча спикеров верхних палат парламентов Беларуси и России состоялась в Санкт-Петербурге, где 21-22 ноября проходят заседание Совета МПА СНГ и 50-е пленарное заседание МПА СНГ. Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Михаил Мясникович отметил, что на парламентском уровне есть полное взаимопонимание по отработке механизмов углубления интеграции, над которыми работают правительства. "Вопрос идет эволюционно, безусловно, не без барьеров. У каждой стороны есть определенные интересы, и надо найти те решения, которые могли бы всех устраивать, - отметил председатель Совета Республики. - С Советом Федерации есть полное взаимопонимание по подходам, исходя из того принципа, что договариваются два суверенных государства, которые проводят свою собственную политику".

Спикер выразил уверенность в том, что стороны смогут найти точки соприкосновения. "Дорожные карты, которые формируются, могут быть предметом рассмотрения в декабре на уровне глав государств, а возможно, и Высшего госсовета Союзного государства (мы этот вопрос тоже обсуждали), если все будет сделано так, как планируется", - пояснил он.

Важно, чтобы в процессе отработки интеграционных вопросов не возникали новые правила, подчеркнул Михаил Мясникович. "К сожалению, приходится констатировать, что происходит так: договорились, идет отработка тех или иных документов, а потом несколько изменяются правила. И это вносит определенный дисбаланс, когда вынуждены работать не только экономические, но и политические структуры",- добавил он.

Как сообщалось, 21 ноября на заседании Совета МПА СНГ рассмотрены итоги последних заседаний советов глав государств и правительств Содружества. Обсуждена также работа над проектами Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, план мероприятий МПА СНГ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проект перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 год. В пятницу, 22 ноября, пройдет пленарное заседание МПА СНГ, где будут рассмотрены модельные законы об обязательственном праве, о рекламе, о социальном и экологическом туризме. Парламентарии обсудят проекты рекомендаций по применению принципов международного гуманитарного права при противодействии терроризму и насильственным проявлениям экстремизма, а также по организации национальных центров экологической безопасности.-0-

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