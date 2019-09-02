Мясникович предлагает сделать прозрачнее возможное участие родителей в укреплении базы школ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает сделать понятнее и прозрачнее возможное участие родителей в укреплении материально-технической базы школ, выработав регламентирующий документ. Эту идею спикер обсудил с педагогами новой СШ №2, которая открылась сегодня во Фрунзенском районе Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович предположил, что разработать такой документ могло бы Министерство образования. "То, что родители участвуют в укреплении материально-технической базы школы, - это нормально. Самое главное, чтобы процесс был понятен и прозрачен, чтобы не было злоупотреблений, понуждений, чтобы это было, как говорят в народе, по зову сердца", - пояснил спикер позже журналистам.

"Мне представляется, что Министерство образования могло бы выработать некий регламентирующий документ, возможно, даже представить его на рассмотрение главы государства", - добавил он.

Спикер подчеркнул, что человек в зависимости от своего материального положения и желания решает, оказывать или нет материальную помощь школе. Важно, чтобы процедура была понятной и для родителей, и для педколлектива, и для проверяющего, чтобы не было домыслов о нецелевом использовании средств, подчеркнул Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики сегодня принял участие в открытии новой СШ №2. Она рассчитана на 1020 учеников. Ребята будут учиться в одну смену в современных комфортных кабинетах. Здесь есть информационно-технический центр, учебно-спортивные залы с раздевалками, тир, лыжная база, общешкольный центр с актовым залом и комнатой общественных организаций, лекционные залы, помещения для кружковой работы, бассейн.

Сегодня в белорусских школах прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. К занятиям приступают 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.). Тема первого урока: строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!".-0-

Мясникович: для воспитания современного гражданина важна синергия семьи и школы Во время торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года, Михаил Мясникович пожелал успехов школьникам, педагогам и родителям. Отдельно спикер поздравил первоклассников (их в СШ №2 - 225), для которых этот день стал особенно важным и запоминающимся.

Фото Рамиля Насибулина