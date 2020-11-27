Мясникович предлагает странам ЕАЭС обмениваться планами законопроектной деятельности

27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил парламентам стран Евразийского экономического союза осуществлять взаимный обмен планами законопроектной деятельности, что позволило бы достичь большей гармонизации законодательств государств - членов ЕАЭС. С такой инициативой он выступил сегодня на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Как подчеркнул Михаил Мясникович, определяющее значение для реализации преимуществ интеграции имеет законодательное обеспечение. "Необходима большая гармонизация законодательств государств ЕАЭС, - указал он. - Хорошим примером может служить деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ, формирующей модельное законодательство на основе сбалансированных подходов. Поэтому в качестве предложения полагаю, что странам "пятерки" можно было бы осуществлять взаимный обмен планами законопроектной деятельности и концепциями законопроектов до их рассмотрения в первом чтении".

Председатель Коллегии ЕЭК обратил внимание на особенности правоприменения в странах союза, остановился на некоторых результатах функционирования ЕАЭС в 2015-2019 годах, а также охарактеризовал ситуацию в 2020 году. "Текущий год стал серьезной проверкой на прочность для ЕАЭС, - констатировал он. - Хотя сегодня и имеет место некоторое снижение ВВП (3,2% за январь - сентябрь 2020 года), но удалось сохранить и развить индустриальное ядро. За 9 месяцев 2020 года обрабатывающая промышленность ЕАЭС не допустила падения производства, а, например, Казахстан даже обеспечил рост (103,3%)".

По словам Михаила Мясниковича, в этом году ЕЭК направила свои усилия как на реализацию антикризисных мер, так и на стратегические задачи развития. Одобрен первый кооперационный проект в космической сфере, сформирован проект карты индустриализации с заявками суммарной стоимостью почти $200 млрд, начата разработка карты развития агроиндустрии, а также формирование системы учета производства и обращения сельхозтоваров для мониторинга продовольственной безопасности ЕАЭС. "В этом новизна работы ЕЭК - переход от этапа становления к этапу проектной интеграции, - отметил он. - Акцент делается на приоритетном внимании к инвестиционному сотрудничеству и взаимодополняемой специализации в реальном секторе экономики. Мы полагаем, что наш союз имеет хорошие перспективы в наукоемких отраслях и сферах экономики по полному экономическому циклу".-0-