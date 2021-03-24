Мясникович предложил создать ассоциацию аграрных вузов ЕАЭС

24 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил создать ассоциацию аграрных вузов Евразийского экономического союза. С такой инициативой он выступил сегодня во время посещения Российского государственного аграрного университета - МСХА им.К.А.Тимирязева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Глава Коллегии ЕЭК предложил подумать над созданием ассоциации аграрных вузов ЕАЭС, которая бы готовила профильные рекомендации, способствовала более тесной координации научных и академических кругов с сельхозпредприятиями, потребителями в странах союза, а также с комиссией", - отметили в пресс-службе.

"Перспективное развитие агропромышленного комплекса ЕАЭС невозможно без активного вовлечения в эту работу научного сообщества, - подчеркнул Михаил Мясникович. - Мы должны стремиться к тому, чтобы принимаемые в комиссии решения и документы были научно обоснованны, а ученые ориентировались в своих изысканиях на приоритеты, выработанные комиссией и странами союза".

По мнению председателя Коллегии ЕЭК, особое внимание следует уделять продовольственной безопасности ЕАЭС. Сегодня Евразийский экономический союз в целом полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. Однако, указал Михаил Мясникович, необходимо продолжать импортозамещение, ориентируясь не только на улучшение количественных показателей, но и на повышение эффективности в сфере животноводства и урожайности сельскохозяйственных культур. Также целесообразно сделать акцент на взаимодополняемости АПК стран ЕАЭС.

"Впереди много вопросов, решение которых будет служить делу интеграции. Мы не должны расходиться по национальным квартирам. Если мы будем использовать научный потенциал, принимаемые нами правовые акты будут способствовать углублению евразийской интеграции", - заявил Михаил Мясникович.

В свою очередь, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, который вместе с Михаилом Мясниковичем посетил университет, убежден: важно сформировать в ЕАЭС общие подходы к развитию академической мобильности и сотрудничества вузов государств союза. Предполагается, что это даст возможность студентам из стран ЕАЭС обучаться в вузах-лидерах, имеющих наиболее сильную специализацию. "Одновременно это взаимодействие будет способствовать популяризации самого союза. Кроме того, мы сможем не только эффективно решать профессиональные вопросы, но и укреплять межкультурные коммуникации. Надеемся на поддержку странами этой идеи", - сказал Артак Камалян.-0-